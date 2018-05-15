Песков: Москва ответит на действия СБУ против журналистов

Москва, , 12:36 — REGNUM Москва предпримет самые решительные меры в связи с возмутительными действиями силовых структур Украины в отношении РИА «Новости Украина», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, если действия правоохранительных органов Украины как-то связаны с профессиональной деятельностью РИА «Новости Украина», то это является «абсолютно возмутительным и вопиющим».

«Эти действия противоречат всем нормам и правилам, они заслуживают самого жесткого осуждения по линии международных организаций», — сказал Песков, пояснив, что Москва будет «с нетерпением» ждать этой реакции.

Киев не в первый раз применяет силу к СМИ и действует на подавление свободы слова и свободы средств массовой информации. Со своей стороны Россия готова к ответным действиям, однако сначала нужно получить более детальную информацию.

Пока известно лишь о применении силы в отношении российских СМИ и мерах Киева по ограничению свободы журналистов. Этого достаточно для «жесткого осуждения», сказал Песков.

Ранее сотрудники СБУ ворвались в офис «РИА Новости-Украина» в Киеве. Связи с сотрудниками нет, сайт агентства не обновляется. Также стало известно о задержании журналиста агентства, гражданина Украины Кирилла Вышинского.

Читайте развитие сюжета: СБУ пришла с обысками домой к журналисту РИА «Новости Украина»