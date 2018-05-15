Сегодня все комитеты Госдумы стали внешнеполитическими

Андрей Маленький, , 14:40 — REGNUM

Сегодня Госдума — по форме — единогласно приняла в первом чтении закон о политическом и экономическом противостоянии поведению Трампа — слона в мировой посудной лавке.

Рука не поворачивается написать «Соединенным Штатам Америки», хотя это тоже правда. У нас были разные времена и отношения. И еще не вечер. Сегодня — Трамп, ведущий себя непредсказуемо и отвратительно. Он пока неадекватно ощущает себя единственным хозяином планеты.

Это — временно.

Особенность сегодняшнего решения Госдумы, по сути, в том, что, начиная разговор о санкциях, депутаты сошлись в том, чтобы использовать внешнеполитическую ситуацию на благо страны, для прорывного развития экономики преимущественно на собственной основе. Тем более что в течение последнего столетия санкционный режим — привычное состояние для государства, из которого оно никогда не выходило ослабленным и рассредоточенным.

Нам надо лишь сохранять выдержку и холодную голову.

И сосредоточиться. Например, так, как сегодня: к столетию санкций против нашей страны открывается движение по Крымскому мосту.

Число депутатов — авторов законопроекта № 441 399−7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» предопределило концептуальную судьбу будущего закона — их стало триста семьдесят человек.

Но дьявол кроется в деталях подготовки ко второму чтению.

Комитет Госдумы по энергетике будет настаивать на уточнении пункта 4 статьи 2 законопроекта, которым предусматривается прекращение или приостановление международного сотрудничества с США, иными иностранными государствами, с организациями, в капитале которых участвуют организации, находящиеся под американской юрисдикцией и иных иностранных государств, в атомной отрасли.

В комитете считают, что этот пункт провоцирует риск утраты лидирующей позиции Российской Федерации на мировом рынке атомной энергетики и участия в международных проектах.

Международная деятельность страны направлена на продвижение ядерных технологий на мировой рынок, укрепление режимов ядерной безопасности и ядерного нераспространения, принимает активное участие в проекте ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор) и проекте ФАИР (Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов). Заморозка этих проектов приведет к выходу Российской Федерации из них. Вложенные средства будут утеряны, а другие участники потребуют покрытия их финансовых затрат. Россия может потерять лидирующую роль в области управляемого термоядерного синтеза, доступ к передовым технологиям в области управляемого термоядерного синтеза и способам изучения энергий ядерного ядра, сверхпроводимости, IT-технологий и многим другим будет ограничен. Контракты на разработку и изготовление высокотехнологичной продукции для ИТЭР и ФАИР будут потеряны.

Усилятся риски по поставкам природного урана и услуг по обогащению урана. Мировой рынок природного урана и услуг по обогащению урана является профицитным, то есть предложение серьезно превышает спрос, и основные поставщики ограничивают производство в целях недопущения падения цен. Доля Российской Федерации в обеспечении мирового потребления природного урана в 2017 году составила 14%. При этом доля Канады — 21%, Франции — 19%, Казахстана — 16%.

Доля российских услуг по обогащению урана в мировом потреблении в 2017 году составила 36%. Предусмотренный российской стороной объем поставок на ближайшие годы значителен, однако существует риск компенсации российских поставок другими поставщиками, в том числе из Франции, Канады, США, Китая.

Дополнительные риски скажутся на поставках российского ядерного топлива (тепловыделяющие сборки — ТВС). Доля российского ядерного топлива в мировом потреблении в 2017 году составила 13%, производственные мощности составляют 11% от мировых. При этом доля США — 17%, доля Франции — 17%.

Со странами ЕС имеются два контракта — на сооружение АЭС «Ханхикиви» в Финляндии и АЭС «Пакш» в Венгрии. Велика вероятность замены ГК «Росатом» на альтернативных поставщиков, наиболее вероятно из США, Китая, Кореи или Японии.

Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, напротив, считает необходимым расширить перечень ответных мер, распространить запрет на участие соответствующих организаций на организацию тендеров в рамках Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ, на приобретение имущества должников в рамках процедур банкротства и исполнительного производства, земельных участков в собственность.

Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству будет настаивать на том, чтобы меры, призванные заместить на российском рынке товары из США и иных государств на отечественные аналоги и аналоги, которые производятся в странах, не предпринимающих против России мер санкционного давления, обеспечивали качество таких товаров не ниже замещаемых, а цену не выше.

Как и комитет по международным делам, этот комитет считает, что требует уточнения понятийный аппарат законопроекта. Термин «экономические санкции» отсутствует в российском законодательстве, а в международной практике понятие «санкции» используется при принятии решений о применении принудительных мер международными организациями. Нужна более детальная проработка порядка применения мер воздействия (противодействия), поскольку в законопроекте отсутствует четкий механизм их реализации, порядок взаимодействия между правительством и президентом Российской Федерации в целях введения указанных мер.

Отсутствует порядок введения мер правительством Российской Федерации, а также положения об обеспечении реализации этих мер. Нет ясности о возможности внесения президенту Российской Федерации предложений по введению указанных мер воздействия (противодействия), например, Федеральным собранием Российской Федерации и правительством Российской Федерации.

Надо исключить из законопроекта излишнюю конкретизацию в виде указания конкретных отраслей, видов продукции, сырья, продовольствия и услуг.

Комитет по бюджету и налогам считает очень важным поддержать те категории граждан, компании и отрасли, которые наибольшим образом подвержены санкциям.

Это и граждане, зависимые от импортных лекарств, и компании, осуществляющие деятельность с использованием импортного сырья и оборудования, включая медицинские учреждения, авиационную, космическую и атомную промышленность, металлургические отрасли и связанные с ними моногорода. В связи с этим может потребоваться корректировка финансовой поддержки из федерального бюджета.

Комитет полагает, что целесообразно обратить дополнительное внимание на влияние санкций на экономику и социальную сферу, рекомендовать правительству поддержать из федерального бюджета затронутые категории граждан, отрасли экономики, моногорода как при внесении изменений в федеральный бюджет на текущий финансовый год, так и при подготовке федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Комитет по финансовому рынку считает, что запрет на использование аудиторских услуг, предусмотренный пунктом 8 статьи 2 проекта закона, может привести к сокращению возможностей российских компаний и банков привлекать долевое и долговое финансирование на зарубежных рынках. Несмотря на отсутствие формального требования к тому, чтобы аудиторское заключение было выдано одной из компаний «большой четверки», такое заключение является общепризнанным свидетельством качества финансовой отчетности, и его отсутствие с высокой долей вероятности приведет к снижению спроса на финансовые инструменты аудируемых компаний.

Отказ от юридических услуг, предоставляемых западными компаниями, может затруднить или исключить защиту российских интересов в иностранных судах. Процессуальные правила многих стран требуют обязательного участия местных адвокатов или юридических фирм.

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Кроме того, следует учесть, что с конца 2014 года компании «большой четверки», работающие в России, изменили собственников, перейдя из иностранной юрисдикции в собственность российских физических лиц.

Надо отрегулировать проблемы полномочий кредитных организаций по отказу в проведении расчетов по контрактам, которые подпадают под действие мер, предусмотренных законопроектом; полномочия Банка России по применению к кредитным организациям мер ответственности за нарушения в случае проведения расчетов по контрактам, которые подпадают под действие мер, предусмотренных законопроектом, и др.

Комитет по аграрным вопросам сообщил, что введение в 2014—2015 гг. продовольственного эмбарго оказало мультипликативное влияние на развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации.

По данным таможенной статистики, импорт продукции животного происхождения уменьшился с 12,3 млрд долларов США в 2014 году до 7 млрд долларов США в 2017 году. В объемном выражении поставки сократились с 3,8 млн тонн до 2,7 млн тонн.

Поставки из США продукции растительного происхождения составляли в 2014 году 501 млн долларов США. По итогам прошлого года они сократились до 139 млн долларов США. В то же время сохраняется зависимость от импорта, в том числе из США, семян и плодов для посева (семена подсолнечника, овощей), племенной продукции.

Комитет по охране здоровья утверждает, что даже при наличии на рынке страны аналогов лекарственных препаратов, которые могут попасть в Перечень запрета, воспроизведенные лекарственные препараты не всегда обладают тем же качеством и эффективностью фармакологического воздействия на организм человека и выраженностью побочных реакций по сравнению с оригинальными лекарственными препаратами.

Комитет считает необходимым обеспечить парламентский контроль над формированием правительством Российской Федерации перечней и поручить ему до принятия законопроекта во втором чтении представить в Государственную думу проект Перечней, указанных в законопроекте.

Депутатам ко втором чтению предстоит разобраться с терминами, которые не используются в отечественном законодательстве, но присутствуют в законопроекте (экономические санкции, ракетно-двигательная отрасль, умаление территориальной целостности, безопасности Российской Федерации, экономическая дестабилизация, аналог лекарственного средства или лекарственного препарата).

Итак, голосование состоялось. Оно единодушное. Закон принят.

Одновременно с ним в первом чтении принят внесенный вчера законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации», вводящий уголовную ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории страны и за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер в отношении России.

Предлагается дополнить главу 29 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» статьей 2842 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».

При этом уголовная ответственность предусматривается как за совершение действий (бездействия) в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера, повлекших ограничение или отказ в совершении российскими гражданами или юридическими лицами, Российской Федерацией, субъектами Российской Федерацией или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами обычных хозяйственных операций или сделок, так и за совершение гражданином Российской Федерации умышленных действий, способствующих введению таких ограничительных мер.

За совершение названных деяний предлагается установить наказание в виде штрафа до шестисот и пятисот тысяч рублей соответственно, либо ограничения свободы на срок до четырех и трех лет соответственно, либо принудительных работ на срок до четырех и трех лет соответственно, либо лишения свободы на срок до четырех и трех лет соответственно, отнеся тем самым данные преступления к преступлениям средней тяжести.

Без конкретного ответа пока остался вопрос, заданный депутатом И. Лебедевым основному докладчику А. Исаеву.

И. Лебедев оказался в санкционном персональном списке. Как вкладчику одного из неназванных им банков ему представители руководства банка намекнули на желательность поменять банковское учреждение, чтобы санкции не были перенесены уже на сам банк. Докладчик вроде бы ответил так, что руководство банка может быть привлечено к ответственности. Но сегодня мы обсуждаем концепцию закона.

Все другие вопросы, которые задавались участниками заседания, как было обещано, будут учтены ко второму чтению.

Особенно — в отношении лекарственного обеспечения наших сограждан.

Поправки должны быть направлены в профильный комитет завтра к шести часам вечера. На этой же неделе закон будет принят во втором и третьем чтениях.