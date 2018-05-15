За подстрекательство к санкциям ждет тюрьма

Москва, , 12:32 — REGNUM Законопроект об ответственности за соблюдение санкций США Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая. Одновременно вводится наказание за пособничество во введении санкций.

Прежде всего, вводится наказание за исполнение антироссийских мер.

«Это действия должностного лица той или ной организации, которые воспрепятствуют реализации прав граждан нашей страны для того, чтобы соблюсти санкции, отказываются от заключения обычной сделки или проведения обычной операции для того, чтобы не оказаться самому под санкциями или по каким-либо иным соображениям», — уточнил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Преступление предполагается карать штрафом до 600 тыс. рублей, ограничением либо лишением свободы до четырех лет.

Второй состав относится исключительно к российским гражданам, которые совершают умышленные действия, направленные на то, чтобы против России и ее граждан были введены санкции, либо побуждают иностранное государство к тому, чтобы такие санкции вводились.

«Ездит в иностранные парламенты, составляет и предоставляет списки, выступает с публичными призывами ввести санкции, предоставляет соответствующую информацию», — перечислил депутат.

Он подчеркнул, что речь идет об умышленных действиях, то есть не просто человек распространил информацию или что-то кому-то сказал, он имел цель — умышленное действие предполагает наличие цели.

В этом случае устанавливается уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо ограничение или лишения свободы до трех лет.

«Тот, кто поступает подобным образом, играет на стороне противника, то есть, объективно говоря, изменяет своей Родине. Это мы считаем уголовным преступлением», — подчеркнул Исаев.