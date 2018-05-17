Новые реалии ЕС: хочешь изменить Европу — возглавь ее

Варшава, , 02:02 — REGNUM В политическом пространстве ЕС наблюдается новая тенденция, заявил первый председатель Европейского совета Херман ван Ромпей в интервью варшавской газете Rzeczpospolita. Какие оценки дал он нынешнему развитию внутриполитической ситуации в ЕС, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ван Ромпей призвал политиков после прошедших во Франции выборов «отличать популизм от антиевропейства», в частности, указал на Ле Пен, признающую, что исполнение ее программы не требует выхода из ЕС, и это только один пример.

Трудность с отказавшимися от евроскептицизма «популистами» состоит в неприятии ими курса реформ, предлагаемых Макроном и Меркель. Тем более что результат последних выборов в США привел к прекращению существования концепции «Запада», а разрыв между Штатами и ЕС стал огромным. В то же время факт состоявшейся единой Европы подтверждается переменами в поведении европейских «популистов» и националистов, которые ранее выступали за разрушение Евросоюза, а теперь ищут других путей. Изменить такую Европу можно, не разрушив ее, а только возглавив. Вместе с тем данный фактор чреват серьезной борьбой, ведущей к политическим кризисам, невиданным Евросоюзом за все время своего существования.

Есть ли уже признаки подобного хода событий и как скоро ситуация может измениться, читайте в статье: Евроскептики теперь хотят возглавить единую Европу

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