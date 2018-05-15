В Литве предлагают посадить пожизненно экс-министра обороны СССР Язова

Вильнюс, , 10:41 — REGNUM Литовские прокуроры предлагают бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, который, по версии литовских обвинителей, руководил событиями 13 января, назначить наказание в виде пожизненного заключения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 мая. Назначить пожизненное лишение свободы также предлагается Василию Кустрьо и Владимиру Усхопчику. Такое наказание прокуроры предложили сегодня в Вильнюсском окружном суде, который рассматривает дело о событиях 13 января 1991 года.

«Кустрьо — бывший заместитель командира воздушно-десантной дивизии в Вильнюсе, из автомата стрелял в добровольца литовской армии Витаутаса Лукшиса и тяжело ранил его», — утверждает литовское обвинение.

Усхопчик в 1991 году был командиром Вильнюсского гарнизона советской армии.

Всех их судят заочно. Единственному проживающему в Вильнюсе Геннадию Иванову прокуроры предложили назначить наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, которое он должен отбывать в исправительном доме.

Задержанному в Литве четыре года назад и до сих пор находящемуся в Лукишском СИЗО Юрию Мелю предлагается назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет, которое он должен отбывать в исправительном доме.

Мель управлял одним из танков, который въехал на территорию Вильнюсской телебашни, утверждают литовские прокуроры.

Наказание в виде 16 лет лишения свободы предлагается назначить большинству военных советской армии, которые обвиняются в совершении военных преступлений и преступлений против человечества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Также отметим, что в Литве был публично оспорен ход событий 13 января, однако за рассуждение о неоднозначности событий тех лет литовский политик Альгирдас Палецкис был уголовно осуждён.

О том, что военные не стреляли по гражданским, а автоматы были заряжены холостыми патронами, утверждал и командовавший операцией в Вильнюсе генерал Усхопчик.

Существуют документально собранные свидетельства в настоящий момент ещё живых очевидцев, которые утверждают, что видели выстрелы с крыш домов, тогда как советские солдаты находились внизу, у телебашни. Также есть свидетельства, что на место столкновения из моргов литовскими властями подбрасывались трупы, которые потом выдавались за жертв агрессии. Кроме того, существует официальная медэкспертиза погибших в ту ночь. В ней излагается, что, например, один из погибших умер от смертельного ранения из дореволюционной винтовки Мосина.

Напомним, Литва уже арестовала и удерживает под стражей одного гражданина России, который обвиняется в деле о 13 января 1991 года. Полковник запаса Юрий Мель, страдающий тяжелой формой диабета, был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. Калининградца обвиняют в том, что он (в ту пору — 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.