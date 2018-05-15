Законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста внесен в Госдуму

Москва, , 10:34 — REGNUM Законопроект о введении моратория на повышение пенсионного возраста депутаты фракции КПРФ вносят в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом сообщил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

«Мы вносим законопроект о моратории повышения пенсионного возраста до 2030 года, тогда, как мы надеемся, будет достигнута цель, и продолжительность жизни составит 80 лет», — сообщил Смолин.

Он уверен, что «повышение затормозит технический прогресс».

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности выйти в Госдуму с законодательной инициативой о повышении пенсионного возраста.

Лишь 6% опрошенных жителей России выступают за повышение пенсионного возраста в качестве инструмента по повышению валового внутреннего продукта (ВВП) страны, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами кадрового агентства HeadHunter. 35% считают, что существующая планка пенсионного возраста должна быть снижена. Чуть более половины респондентов (53%) полагают, что сегодняшний возраст выхода на пенсию в России — оптимальный.

Напомним, нынешние значения пенсионного возраста для граждан РФ составляют 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.