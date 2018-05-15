Китай следит за «курильской войной» между Японией и Россией: Радио REGNUM

Москва, 15 мая 2018, 11:00 — REGNUM
- Тупик японской дипломатии: взгляд из Китая на «курильскую войну»;
- Бизнес по-белорусски: как Минск получает доходы из народа;
- Манипуляция не пройдет: Россия должна защищать свои интересы в Сирии;
- Возможный «аншлюс» Приднестровья: возможно ли остановить сдачу Тирасполя.
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