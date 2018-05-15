В США для дачи показаний по «российскому делу» вызван экс-депутат Рады

Киев, , 10:21 — REGNUM Бывший нардеп Верховной рады Украины (ВРУ) Андрей Артеменко, ранее предлагавший для окончания войны в Донбассе отдать Крым России в аренду, вызван для дачи показаний по «российскому делу» в США. Об этом 14 мая сообщает Politico.

По сведениям издания, возможной темой разговора между спецпрокурором США Робертом Мюллером и экс-депутатом ВРУ будет план перемирия, по которому последний встречался с Майклом Коэном, в начале 2017 года занимавшим должность адвоката президента США Дональда Трампа.

По словам самого Артеменко, он не может поделиться никакими подробностями о предстоящей встрече, которая назначена на 18 мая. Он подчеркнул, что собирается лично явиться на заседание. Представители Мюллера от комментариев отказались.

«Я получил повестку на прошлой неделе», — цитирует издание слова Артеменко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, незадолго до того, как советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку, ему был представлен план возможной отмены Белым домом санкций против РФ.

Кроме того, Флинну было представлено предложение по введению режима «двойного суверенитета» на территории Крыма. По данным зарубежных СМИ, ведущую роль в разработке этих предложений сыграл Андрей Артеменко.

Добавим, год назад, 16 мая, Артеменко был лишен полномочий народного депутата. Такое решение приняла ВРУ.

Читайте также: Верховная рада лишила полномочий депутата, предложившего снять санкции с РФ