«Манифестация политической воли и определение доминант развития страны»

Москва, , 10:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации».

«Данный указ Президента РФ — это манифестация политической воли вкупе с определением доминант развития страны. Далее выполнение поставленных в Указе целей и задач, а также достижимость показателей во многом зависят от последовательности действий, эффективности управления и системного контроля результатов со стороны кабмина. Фактически именно в логике указа, а не «под конкретных людей», должна быть сформирована структура будущего правительства России, распределен функционал между основными замами и министрами», — считает директор АНО «Научно-исследовательский центр «Особое мнение», член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

«Мне представляется, что по каждому национальному проекту должны быть созданы рабочие группы под руководством того члена Правительства, который будет нести персональную ответственность за результат. Все целевые показатели динамически распределить по шести годам и ввести правило безусловной ротации ответственных министров каждые два года в случае недостижимости этих промежуточных показателей. При этом было бы целесообразно включить в эти рабочие группы представителей субъектов РФ в зависимости от того, какие отрасли или направления в конкретном регионе представлены наиболее сильно», — отметила социолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Безусловно, финансовая сторона исполнения Указа должна быть чрезвычайно тщательно просчитана и заранее проговорена с субъектами РФ до октября 2018 года, их расходные обязательства и доходные полномочия сбалансированы. Необходимо не допустить повторения ситуации с исполнением майских указов 2012 года, когда бюджеты регионов трещали по швам, они залезали в долги, в результате Минфину пришлось расшивать нередко предбанкротные состояния через бюджетные кредиты и реструктуризацию долговых обязательств», — завершила свой комментарий Екатерина Курбангалеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании правительства по экономическим вопросам 11 мая заявил, что все поручения по реализации указа президента РФ от 7 мая уже даны.

Исполнение указа связано «и с технологическим развитием отдельных секторов промышленности, и с пониманием того, как мы эту работу собираемся строить и за счет каких источников она должна финансироваться».

По его словам, правительство будет добиваться максимального результата при расходовании средств в рамках реализации нового майского указа. Средства, естественно, должны быть найдены, сказал Дмитрий Медведев.

«Определенные коррективы нужно будет внести и в бюджетный процесс, причем в достаточно сжатые сроки», — заметил премьер-министр, напомнив, что в рамках работы нужно будет скорректировать национальные проекты по 12 приоритетным направлениям.

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