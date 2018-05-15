Постпред Украины в ООН задним числом осудил украинского консула в Гамбурге

Киев, , 10:08 — REGNUM «Настоящим негодяем» назвал украинского консула в Гамбурге Василия Марущинца постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, сообщает 15 мая «Укринформ».

По словам постпреда, он лично знал Марущинца. Ельченко гневно заявил, что у украинского посла «квалификации ноль», а в 2004 году его вообще должны были уволить.

«Спрятался за «Майдан» — неужели в течение почти 14 лет никто этого не заметил и еще и отправили в Гамбург?», — удивленно сказал Ельчеко.

Он также заявил, что по одному Марущинцу нельзя судить всю Украину.

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Напомним, ранее популярный украинский блогер Анатолий Шарий выложил видеролик, в котором показал, как Василий Марущинец, являясь украинском послом в Германии, восхваляет нацистов и призывает к ликвидации венгров, русских, поляков и лиц других национальностей.

После скандала МИД Украины пошел на попятную и задним числом начал обвинять Марущинца в некомпетентности. В итоге посла отозвали из Германии и открыли против него дисциплинарное производство. При этом глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Марущинца «нулевой толерантностью».

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