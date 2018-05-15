«Лаборатория Касперского» разочарована отказом Нидерландов от антивируса

Москва, 15 мая 2018, 10:06 — REGNUM «Лаборатория Касперского» очень разочарована отказом властей Нидерландов использовать антивирус компании, сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского».
В своем решении правительство Нидерландов «основывается только на теоретических рассуждениях», уверены в компании.
«Наша компания сейчас находится в процессе внедрения глобальной инициативы информационной открытости, цель которой — прояснить любые возникающие сомнения», — сообщили в пресс-службе.
Ранее правительство Нидерландов приняло решение отказаться «из предосторожности» от продуктов компании «Лаборатория Касперского». Речь идет об антивирусах.
По мнению министра юстиции Нидерландов Фердинанда Грапперхауса, правительство России использует «наступательное программное обеспечение» с целью навредить интересам Амстердама.
Читайте также: Правительство Нидерландов отказалось от антивируса лаборатории Касперского
«Лаборатория Касперского» находится под российской юрисдикцией и, значит, ведет свою деятельность в интересах России, говорится в письме министра правительству.
В том же документе отмечается, что не было выявлено ни одного случая «ненадлежащего использования» антивируса.