Доходное место: более 50 млн рублей заработал новый зам врио главы Приморья

Владивосток, , 09:49 — REGNUM Декларационная кампания в самом разгаре и вслед за обнародованием доходов врио губернатора Приморья, о своих заработках начали отчитываться и вице-губернаторы. Из чертовой дюжины замов пока не опубликованы декларации трёх. Самым внушительным заработком в 57 млн рублей отличился Гагик Захарян, передаёт корреспондент ИА REGNUM исходя из открытых данных.

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Доход врио вице-губернатора, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора Гагика Захаряна в 2017 году составил 56,88 млн рублей. В прошлом бизнесмен, он несколько лет возглавлял совет директоров ГК «Инновационные коммуникационные системы». В собственности Гагика Захаряна две квартиры: в Армении (77,4 кв метров) и России (106,8 кв метров), два земельных участка в долевой собственности, нежилое помещение (44,2 кв метров), треть доли в трех нежилых помещениях общей площадью 1,4 тыс. кв метров и два автомобиля — Ford Focus и Audi. Доход супруги значительно скромнее — 110 тыс. рублей. Вся её собственность — в Армении: квартира площадью 87,7 кв метров и гараж (15,4 кв метров).

Вторым по доходам оказался вице-губернатор Александр Немков, отвечающий за градостроительство, транспорт и дорожное хозяйство показал официальный доход в 31,89 млн рублей. В собственности Немкова квартира площадью 87,3 кв метров, два жилых дома (853,6 и 262,3 кв метров), земельный участок площадью 5 тыс. кв метров и гараж, в котором стоит Mercedes-Benz GLE 400 Matic.

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Один из «долгоиграющих» замов Александр Костенко, отвечающий за промышленность, транспорт, гражданскую оборону и защиту населения от чрезвычайных ситуаций, лесное хозяйство, управление природными ресурсами и охрану окружающей среды, заработал 8,7 млн рублей. В собственности нет недвижимости, а в пользовании — две квартиры площадью 85,8 и 98 кв метров.

Отвечающий за работу представительства Приморского края при правительстве РФ Станислав Ершов обнародовал доход в 6,76 млн рублей. В индивидуальной собственности — квартира площадью 95,9 кв метров и машиноместо. Автомобилей в семье нет.

Вице-губернатор-финансист Татьяна Казанцева задекларировала 4,9 млн рублей. В собственности: две квартиры (63,1 и 80,6 кв метров), в индивидуальной собственности участок площадью 1,5 тыс. кв метров и два участка в долевой. Автотехники у зама по финансам в собственности не имеется.

Остальные четыре вице показали доходы от 1,5 млн до 3,1 млн рублей.

Доходы четырёх вице-губернаторов Константина Богданенко, Дмитрия Маризы, Андрея Ларина и назначенной 14 мая Ирины Мануйловой пока не опубликованы.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко отчитался о доходе в 16 млн рублей дохода. В собственности и пользовании у семьи недвижимость в России и Испании, а также отель.

В декларациях чиновников и депутатов — элитная недвижимость, дорогие автомобили, миллионы, а иногда и миллиарды рублей доходов.