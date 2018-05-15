США заблокировали заявление Совбеза ООН о расследовании убийств в Газе

Нью-Йорк, США, , 09:48 — REGNUM Принятие заявления Совбеза ООН, в котором содержится призыв к проведению независимого расследования гибели 55 палестинцев в результате применения насилия на границе между Израилем и сектором Газа, заблокировали Соединенные Штаты, передает 15 мая телеканал SBS со ссылкой на дипломатов.

В заявлении отмечается, что массовые убийства стали результатом применения насилия в отношении мирных протестующих, выступивших против открытия нового посольства США в Иерусалиме.

«Совет Безопасности выражает свое возмущение и печаль в связи с убийством палестинских гражданских лиц, осуществляющих свое право на мирный протест», — сообщается в тексте заявления.

Отмечается, что кровопролитие на границе продолжалось в течение всего дня, пока делегация Белого дома, в составе которой находилась Иванка Трамп, дочь американского президента Дональда Трампа, принимала участие в церемонии открытии посольства.

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При этом текст заблокированного заявления предусматривал, что любые решения и действия, «которые предполагают изменить характер, статус или демографический состав Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы».

Напомним, палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. 14 мая по случаю открытия в Иерусалиме посольства США в секторе Газа начались массовые протестные акций, которые переросли в столкновения с израильскими военными. По последним данным, во время столкновений погибли 59 человек и пострадали около 2400 человек.

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