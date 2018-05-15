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Индонезия получит кредит от РФ на закупку истребителей Су-35

Политика

Самолет Су-35 относится к классу сверхманевренных многофункциональных истребителей поколения «4++»

Москва, 15 мая 2018, 09:33 — REGNUM  Российская Федерация предоставит коммерческий кредит Индонезии на закупку 11 истребителей Су-35. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в сфере военно-технического сотрудничества.

«Индонезия и РФ намерены подписать кредитное соглашение в рамках контракта на поставку истребителей Су-35, — сказал информированный собеседник. — Сейчас проводятся необходимые для этого процедуры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Су-35 относится к классу сверхманевренных многофункциональных истребителей поколения «4++». Су-35 создан с применением технологий пятого поколения, обеспечивающих его тактико-техническое превосходство над аналогичными истребителями.

Главными отличиями Су-35 являются одна из лучших в мире бортовая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, а также двигатели с увеличенной тягой и изменяемым вектором тяги, которые обеспечивают сверхманевренность Су-35.

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Военно-промышленный комплекс
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