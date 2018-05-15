СБУ: Спецслужбам РФ не удалось выкрасть с Украины оппозиционера

Киев, , 09:40 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о «пресечении попытки российских спецслужб» похитить с территории страны гражданина РФ, который в 2014 году переехал на Украину «в знак несогласия с политикой Кремля». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии сотрудников СБУ, для переправки беглеца на территорию России представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковской области во главе с бывшим сотрудником украинской милиции.

Отмечается, что для воплощения в жизнь «преступного умысла» экс-милиционер за вознаграждение в размере $23 тыс. нанял представителей местного криминалитета.

«Затем, с использованием снотворных препаратов, гражданина РФ планировалось переправить через государственную границу Украины», — сообщает пресс-служба.

В СБУ добавили, что злоумышленники были задержаны сотрудниками контрразведки, в настоящее время продолжаются следственные действия. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Похищение человека» и «Государственная измена». Имя гражданина России, которого якобы собирались похитить, украинская спецслужба не называет.

Напомним, 13 мая украинские СМИ опубликовали сведения о том, что якобы Сумский государственный педагогический университет (Украина) направил студентов на практику в Крым без согласования с СБУ.

Ректор университета Юрий Лянной рассказал, что данная поездка была согласована с СБУ, однако в спецслужбе утверждают, что никакого согласования не было.

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