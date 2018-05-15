Канада выделит $4 млн на гуманитарную помощь для беженцев из Венесуэлы

Оттава, , 09:42 — REGNUM Власти Канады передадут более $4 млн Организации Объединенных Наций и Красному Кресту на оказание гуманитарной помощи жителям Венесуэлы, пишет газета Noticiero Digital 14 мая.

После участия в заседании Лимской группы в Мексике министр иностранных дел Канады Кристия Фриланд заявила, что кризис в Венесуэле имеет серьезные последствия для всего региона, а тысячи венесуэльцев ищут убежища в тяжелых обстоятельствах.

«Они этого не заслуживают. Канада — с народами Венесуэлы и региона, поскольку они сталкиваются с масштабами этого сложного кризиса» — сказала она.

$1 млн из выделенных денег пойдет Всемирной продовольственной программе ООН и «Действиям против голода» в Колумбии для обеспечения продовольственной безопасности, доступа к чистой воде и медикаментам. $3,1 млн предназначены Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста и Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН.

Правительство Канады напрямую обвинило правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что оно заставляет жителей страны бежать в соседние страны — Бразилию, Колумбию, Эквадор, Перу и на Карибы.

Напомним, 20 мая в Венесуэле пройдут президентские выборы, результаты которых Лимская группа, ЕС, США и их союзники не намерены признавать, заранее обозначая их как «непрозрачные».

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