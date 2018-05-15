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Додон выбирает новую игру для России, Эрдоган осудил Израиль: Радио REGNUM

Политика

Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия израильских военных и полицейских в секторе Газа, Молдавии предоставили статус страны-наблюдателя при ЕАЭС

Додон выбирает новую игру для России, Эрдоган осудил Израиль: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 15 мая 2018, 14:00 — REGNUM  

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Читайте ранее в этом сюжете: Китай следит за «курильской войной» между Японией и Россией: Радио REGNUM

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