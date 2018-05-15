Додон выбирает новую игру для России, Эрдоган осудил Израиль: Радио REGNUM

Москва, 15 мая 2018, 14:00 — REGNUM
- Геноцид палестинцев: Эрдоган назвал Израиль террористическим государством;
- Сейчас или … когда-нибудь: Стерджен уверена, что Шотландия будет независимой;
- Старый мир рушится: Германия обеспокоена своей уязвимостью;
- Выбор игры: Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС;
- Капля пара: в Вологодской области введён запрет на курение вейпов.
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