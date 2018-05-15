СМИ: В Кремле раскритиковали законопроект о контрсанкциях

Москва, , 09:38 — REGNUM Предложенная к рассмотрению в первом чтении версия законопроекта об ответе на санкции США подверглась критике юристами государственно-правового управления президента (ГПУ), передает 15 мая «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

В Кремле посчитали, что документ в изначальной версии нанесет вред российским, а не зарубежным компаниям. Свои замечания кремлевские юристы изложили на четырех листах, отмечает издание.

Предполагается, что для дальнейшего движения законопроекта будет принято специальное постановление Госдумы РФ. В нем будут зафиксированы подходы к трансформации законопроекта во втором чтении с учетом полученных замечаний.

«Раньше так часто делали с непростыми законопроектами в социальной и бюджетной сфере», — пояснил собеседник издания, указав, что подобный подход позволит «сохранить лицо авторов проекта» и успокоить заинтересованные стороны.

Ранее вице-спикер нижней палаты Александр Жуков («Единая Россия») сообщал, что ко второму чтению из законопроекта «будут исключены конкретные товарные группы или предприятий, против которых применяются санкции».

Такой подход, по его мнению, позволит сохранить общую направленность документа и не допустить нанесения ущерба гражданам и компаниям России.

При этом возможности президента и правительства по применению санкций в отношении иностранных лиц будут расширены. Также Совет по законотворчеству решил, что ограничения не должны вводиться в отношении жизненно важных товаров, аналоги которых не производятся в РФ.

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