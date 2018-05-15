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Назначен врио главы челябинского Миасса

Политика

Им стал депутат Григорий Тонких

Миасс, Челябинская область, 15 мая 2018, 09:18 — REGNUM  Глава города Миасса Челябинской области Геннадий Васьков официально отправлен в отставку. Такое решение 15 мая приняло городское собрание депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Временно исполняющим обязанности главы города назначен заместитель председателя собрания депутатов Григорий Тонких. Теперь впереди конкурс, по итогам которого и будет определён новый мэр.

Тем временем Геннадий Васьков находится в изоляторе. Напомним, он был задержан вчера, 14 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Васьков был назначен мэром в ноябре 2015 года. Решение приняли те же депутаты, которые сегодня его отставили. Но затем отношения между ним и собранием депутатов испортились. Отчёты о деятельности на посту главы за 2016 и 2017 годы депутаты принять отказались. А на прошлой неделе Васьков положил на стол губернатору Борису Дубровскому заявление об уходе. Это было сделано по инициативе главы региона.

Утром 14 мая в мэрии работали сотрудники СКР и ФСБ, которые провели выемку документов. А ближе к обеду Васьков был задержан. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

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