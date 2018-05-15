Украинские силовики обстреляли Калиново и Пришиб в ЛНР

Луганск, , 09:15 — REGNUM За прошедшие сутки с 14 по 15 мая в Луганской Народной Республике украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

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По данным ведомства, обстрел по позициям народной милиции республики вёлся из миномётов 120 и 82 мм, БМП, АГС, крупнокалиберного и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись населённые пункты Калиново и Пришиб.

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«Разрушений, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет», — уточнили в пресс-службе милиции.

При этом в пресс-центре операции Объединённых сил заявили, что ситуация 14 мая в районе проведения операции в Донбассе оставалась сложной: российские войска 42 раза нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз «применяли запрещённые Минскими договоренностями миномёты». При этом ВСУ обошлись без потерь, а вот потери противника, по данным украинской разведки, составили «одного убитого и трёх раненых».

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Как сообщало ИА REGNUM, военная операция против Луганской и Донецкой Народных Республик была начата властями Украины в апреле 2014 года, когда эти две территории заявили о своей независимости после госпереворота, произошедшего в стране в феврале 2014 года.

Добавим, что за сутки 13 мая ВСУ пять раз обстреляли ЛНР и 22 раза — Донецкую Народную Республику (ДНР). В ДНР обстрелам с украинской стороны подверглись Горловка, Широкая Балка, Озеряновка, Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Верхнеторецкое, Васильевка, Спартак, Докучаевск, Ленинское. Применялись миноматы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие.

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