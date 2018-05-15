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Денуклеаризация КНДР: Пекин экономически поддержит Пхеньян

Политика

Предложение было озвучено в ходе недавней встречи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в китайском Даляне

Пекин, 15 мая 2018, 09:11 — REGNUM  Северная Корея вправе рассчитывать на экономическую помощь Китая на промежуточных этапах процесса денуклеаризации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с председателем Трудовой партии КНДР Ким Чен Ыном. Об этом пишет 15 мая газета The Japan News.

По сведениям источников издания, данное предложение китайской стороны было озвучено в ходе недавней встречи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в китайском Даляне.

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По словам лидера Северной Кореи, он не вполне доверяет обещаниям США о предоставлении экономической помощи после завершения денуклеаризации. Отмечается, что председатель КНР пообещал поэтапное экономическое содействие КНДР на условиях того, что Пхеньян заключит с Вашингтоном всеобъемлющее соглашение о ликвидации своего ядерного оружия.

Источник издания также сообщил, что после встречи Ким Чен Ына с госсекретарем США Майком Помпео в Пхеньяне состоится утверждение даты встречи на высшем уровне между США и Северной Кореей.

Напомним, ранее Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в Сингапуре 12 июня. Следует добавить — встреча будет первым в истории прямым контактом между главами двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая представители Северной Кореи объявили о закрытии ядерного испытательного полигона в стране. Согласно их сведениям, полигон будет закрыт менее чем за две недели. Добавим, в апреле Ким Чен Ын уже заявлял о приостановке ядерных испытаний на Корейском полуострове.

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Ядерная программа Северной Кореи
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