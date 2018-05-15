National Interest: Эр-Рияд пользуется Трампом ради своих интересов в Сирии

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп периодически говорит о скором выводе американских военных из Сирии, что вызывает предостережения, в том числе со стороны его советников по внешней политике, о том, что такой шаг приведет к большему хаосу в этой стране. Ответом Трампа на такие предупреждения является идея создания некой арабской силы стабилизации, которая бы постепенно заменила контингент США.

Тем не менее такая группировка будет сформирована не из арабов «вообще», как предлагает Трамп и его сторонники, а в первую очередь из военнослужащих Саудовской Аравии и стран Персидского залива. Иными словами, она будет направлена не на восстановление и сохранение мира в Сирии, а станет инструментом суннитских сил арабской державы для свержения президента Сирии Башара Асада, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The National Interest.

И действительно, с самого начала гражданской войны в Сирии в 2011—2012 годах страны Персидского залива вместе с Турцией пытались достигнуть как раз этой цели. Восстание против Дамаска было прежде всего стремлением суннитов отобрать власть у коалиции религиозных меньшинств Асада. Уже в 2012 году журналисты, работавшие в рядах оппозиции, замечали, что практически все они были суннитами.

Против них выступали сторонники президента Сирии, прежде всего члены квазишиитской алавитской секты, христиане и друзы. Сирийские курды, в свою очередь, добивались своих целей создания для себя фактически независимого государства на севере.

Как и следовало ожидать, Саудовская Аравия, Турция, Катар и другие суннитские державы целиком и полностью поддержали мятежников, снабжая их как деньгами, так и военным оборудованием. Однако вскоре они потеряли контроль над некоторыми из этих сил — часть из которых потом превратилась в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Затем США совместно с Эр-Риядом и Анкарой уже в 2012 году отправляли «нелетальную» помощь якобы умеренным мятежникам. К 2013 году Вашингтон стал поставлять им оружие, что еще больше усугубляло втягивание страны во все более мрачный этнорелигиозный конфликт. Попытки обеспечить клиентам Эр-Рияда выигрышные позиции в конфликте тем не менее провалились, когда в 2015 году вмешалась Россия и поддерживала правительственные войска своей авиацией.

Поэтому на сегодняшний день, когда Асад и его российские покровители находятся на грани победы над мятежниками, внедрение надуманной силы является не чем иным, как последней попыткой спасти суннитские группировки от поражения. Даже относительно проницательные официальные лица США должны бы уже понимать эту реальность, как должны они осознавать, что действия Эр-Рияда не обязательно идут на пользу интересам Вашингтона.

Так, бо́льшая часть фракций, поддерживаемых Саудовской Аравией и ее союзниками в Персидском заливе, являются решительными исламистами. Одним из самих видных клиентов Эр-Рияда является салафитская группа «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эр-Рияд также, по всей видимости, стал поддерживать и радикальную группировку «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (прежде известную как «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), после того как та разорвала связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Формирование после свержения Асада правительства, в котором решающую роль играют такие фракции, может продвинуть повестку дня ультраконсервативной королевской семьи Саудовской Аравии. Тем не менее замена светского диктатора, такого как Асад, на суннитский исламистский режим нисколько не поспособствует безопасности США. И Сирия не единственная страна, в которой Вашингтон поддерживает политику Эр-Рияда, противоречащую лучшим интересам США. Администрации как Барака Обамы, так и Трампа поддержали военное вмешательство Саудовской Аравии в Йемене.

США по-прежнему заправляют самолеты коалиции по борьбе с повстанцами-хуситами и предоставляют ей разведывательные данные, на основе которых ее авиация осуществляет свои рейды. По некоторой недавно появившейся информации, Вашингтон также направил подразделения сил специального назначения в Йемен, где они противодействуют поддерживаемым Ираном хуситам. И США продолжают содействовать военной кампании Саудовской Аравии, несмотря даже на все большее число свидетельств систематического совершения военных преступлений против мирных жителей Йемена.

И доводы, с помощью которых Вашингтон объясняет свое участие в конфликте, варьируются от слабых до смехотворных. Так, одно из обоснований заключается в том, что «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (возможно, самая опасная из филиалов этой организации) активно действует на территории Йемена. Те, кто прибегают к этой версии, игнорируют тот факт, что хуситы являются решительными противниками исламистов.

Ненамного лучше и объяснение, согласно которому хуситы являются пешками Ирана, виноватыми в нестабильности и насилии в Йемене. Степень поддержки Тегерана на самом деле довольно скромна, тогда как вмешательство Эр-Рияда носит гораздо более обширный и разрушительный характер.

Как и в Сирии, победа над хуситами и укрепление суннитского режима, поддерживаемого Саудовской Аравией, в Йемене могут служить интересам королевства, но такой исход конфликта едва ли принесет пользу интересам или репутации США. Едва ли им поспособствует и соучастие в совершении военных преступлений.

К сожалению, лидеры США, похоже, склонны слепо следовать за Саудовской Аравией также и всякий раз, когда бы и где бы ни происходило столкновение Эр-Рияда с Тегераном. Продолжающиеся шаги президента Трампа по подрыву многостороннего ядерного соглашения с Ираном, похоже, отражают пожелания Саудовской Аравии и Израиля.

Тем не менее саботаж этого соглашения создает бесполезную напряженность между США и их европейскими союзниками, а также обостряет риски на всем Ближнем Востоке. Более того, он увеличивает вероятность появления у Ирана ядерного арсенала, что, вероятно, приведет к войне США и Ирана.

Такой конфликт, в результате которого Иран перестал бы выступать в качестве серьезной региональной державы, несомненно, порадовал бы сердца правителей королевства, однако не просто понять, каким образом такой исход посодействует США.

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На протяжении слишком многих лет США следовали без особого анализа политике, которая шла на пользу Эр-Рияду, за счет собственных интересов. Раболепное поведение Трампа перед правителями Саудовской Аравии во время его государственного визита в королевство в 2017 году продемонстрировало готовность Вашингтона игнорировать или оправдывать возмутительное поведение Эр-Рияда как внутри страны, так на международной арене.

Несмотря на утверждение, согласно которому Саудовская Аравия — лояльный союзник Вашингтона, многочисленные примеры говорят об обратном. Власти королевства финансируют ваххабитское духовенство, которое распространяет ядовитый антизападный бренд ислама на бо́льшую часть мусульманского мира.

Поддерживаемые Эр-Риядом экстремисты стали кадровыми агентами в целом ряде террористических организаций от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И тот факт, что пятнадцать из девятнадцати угонщиков, устроивших теракт 11 сентября 2001 года, были гражданами Саудовской Аравии, свидетельствует о проблеме, которую создает спонсирование Эр-Риядом исламского экстремизма.

Таким образом, Саудовская Аравия — двуличная держава, которая преследует собственные цели даже тогда, когда под угрозой оказываются важнейшие интересы США. Президенту Трампу нужна настоящая ближневосточная стратегия, в рамках которой саудовский хвост больше не сможет вилять американской собакой.