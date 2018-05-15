Главнокомандующий ВМС США: Поведение Ирана непредсказуемо

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Главнокомандующий ВМС США Джон Ричардсон заявил о том, что поведение Ирана становится непредсказуемым, сообщает 15 мая Al Arabia.

В последнее время американские военные отмечают за иранскими моряками не профессионализм, который выражается в опасном сближении иранских судов с кораблями США.

«Мы сейчас вступаем в период неопределенности», — подчеркнул начальник военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон.

«Мы должны быть готовы к любому непредвиденному развитию событий», — добавил Ричардсон.

Заявления адмирала были сделаны во время его планового осмотра авианосца Джорд Буш-старший.

В 2016 и 2017 году американские моряки также регулярно жаловались на корабли иранского флота, опасно сближавшиеся с флотом США, иногда дело доходило до предупредительных выстрелов.

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