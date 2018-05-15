Лидер немецких либералов призвал вернуть Россию в G8

Берлин, , 08:52 — REGNUM Глава Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер призвал возобновить регулярные саммиты Евросоюза и России, пишет британская газета The Daily Express.

На прошедшем 12 мая в Берлине федеральном съезде либералов Линднер также призвал вернуть Россию в «большую восьмерку» (G8) или организовать саммит в формате G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) +1.

По его словам, Россия будет иметь свое место в европейском доме, если станет придерживаться «установленного порядка». Сам же Линднер считает, что ни одна разумная страна не хочет конфликта с Россией.

«Ни один здравомыслящий человек не испытывает серьезного желания оказаться вовлеченным в конфронтацию с Россией», — отметил он, добавив при этом, что выступает против отмены санкций без предварительных условий.

Ранее замглавы СвДП Вольфганг Кубицки призывал «критически пересмотреть» санкции в отношении Москвы, так как они, по его мнению, не достигают поставленных целей.

Напомним, Россия вышла из формата «большой восьмерки» после воссоединения Крыма с РФ и последовавшей за этим резкой критики Запада. Власти России заявили, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».