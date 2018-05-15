Военные Японии разместят шесть истребителей США в Мисаве

Токио, , 08:52 — REGNUM Власти Японии разместят шесть истребителей США в Мисаве, передает издание Huanqiu со ссылкой на министра обороны Японии Ицунори Онодэра.

Выступая на пресс-конференции в Токио, Онодэра сообщил, что на японской военной базе Мисава в северной префектуре Аомори будут размещены истребители пятого поколения F-35A.

«Один истребитель прибудет на базу в течение сегодняшнего дня, а 26 мая там же будут размещены еще пять таких самолетов», — сказал японский министр.

Он выразил уверенность, что подобное военное усиление базы приведет к росту возможностей в сфере воздушной обороны и укрепит взаимодействие между Японией и США. Свое решение о размещении самолетов США власти Японии аргументировали тем, что соседние страны быстро осуществляют модернизацию своих боевых возможностей, поэтому требуются аналогичные действия.

В 2018 году японским военным будут переданы еще 4 самолета F-35A, таким образом их общее число до конца года достигнет десяти.

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