Вторник, 15 Мая 2018 года
10:42:12 МСК

«Дискриминационный подход»: посольство о задержаниях граждан РФ в Британии

Политика

С подобными действиями сталкиваются граждане России, прибывающие в Великобританию на законных основаниях

Лондон, 15 мая 2018, 08:41 — REGNUM  Сотрудники пограничной службы Великобритании и полиции задерживают без причины в аэропортах граждан России и отправляют их на допросы, сообщает посольство РФ в Лондоне на своей странице в Facebook.

«Стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что с подобными действиями сталкиваются граждане России, прибывающие в Великобританию на законных основаниях и при наличии британской визы.

В дипмиссии также призвали граждан РФ, у кого возникли аналогичные проблемы, сообщить об этом в посольство по электронной почте info@rusemb.org.uk на основе конфиденциальности.

Это необходимо для предотвращения «дискриминационного подхода со стороны британских властей» в отношении российских граждан, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в Лондоне предупредило российских граждан, что при въезде и выезде из Великобритании возможны непредвиденные остановки и задержания под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков.

Читайте подробнее: Посольство РФ предупредило об антироссийских настроениях в Великобритании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с гражданами России за границей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить