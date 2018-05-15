«Дискриминационный подход»: посольство о задержаниях граждан РФ в Британии

Лондон, , 08:41 — REGNUM Сотрудники пограничной службы Великобритании и полиции задерживают без причины в аэропортах граждан России и отправляют их на допросы, сообщает посольство РФ в Лондоне на своей странице в Facebook.

«Стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что с подобными действиями сталкиваются граждане России, прибывающие в Великобританию на законных основаниях и при наличии британской визы.

В дипмиссии также призвали граждан РФ, у кого возникли аналогичные проблемы, сообщить об этом в посольство по электронной почте info@rusemb.org.uk на основе конфиденциальности.

Это необходимо для предотвращения «дискриминационного подхода со стороны британских властей» в отношении российских граждан, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в Лондоне предупредило российских граждан, что при въезде и выезде из Великобритании возможны непредвиденные остановки и задержания под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков.

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