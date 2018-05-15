Популярный индийский политик обвинен в причастности к смерти своей жены

Нью-Дели, , 08:30 — REGNUM Видный государственный деятель Индии Шаши Тхарур обвиняется в доведении своей жены до самоубийства в 2014 году, сообщает 15 мая Al Jazeera.

Полиция Дели передала в суд доклад на 3 тыс. страниц, в котором излагаются все обстоятельства затянувшегося дела.

Политик обвиняется в подстрекательстве к самоубийству, а также в жестоком обращении с женой.

Тхарур назвал обвинение нелепым, добавив, что будет самым активным образом его оспаривать.

Политик является членом партии Индийский национальный конгресс, коллеги уже заверили общественность, что будут его полностью поддерживать.

Напомним, Шаши Тхарур является популярным политиком в Индии, он также известен и за пределами страны. Так, большой резонанс имело его выступление в Великобритании на клубе «Оксфордский союз», где он подверг резкой критики колониальную политику Лондона в прошлом.

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