Чиновницу в Кривом Роге уволили из-за песни Марии Захаровой

Кривой Рог, Украина, , 08:25 — REGNUM В украинском городе Кривой Рог уволили чиновницу Валентину Игнатову после скандала на праздновании Дня Победы. Причиной послужило исполнение песни «Верните память», написанной официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

«Исполнение (песни Захаровой) в сегодняшней ситуации считаю неуместным, — заявил председатель района Сергей Неженцев. — Ответственная за организацию данного мероприятия — заведующий отделом культуры центрально-городского района Валентина Игнатова — освобождена от занимаемой должности».

При этом Неженцев напомнил, что запрета на любое исполнение песни «Верните память» на территории Украины нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 г. на Украине был принят «декоммунизационный пакет» законов, направленный на стирание памяти об СССР и Великой Отечественной войне у украинского народа.

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