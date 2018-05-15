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Япония призвала к сдержанности сторон в секторе Газа

Политика

Токио не собирается переносить свое посольство в Иерусалим

Токио, 15 мая 2018, 08:21 — REGNUM  Правительство Японии призвало все заинтересованные стороны к сдержанности в связи с ситуацией в секторе Газа, заявил министр иностранных дел страны Таро Коно, сообщает 15 мая Kyodo.

«Это вызывает крайнее сожаление. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят сдержанность в ходе урегулирования ситуации», — заявил Коно.

Он также отметил, что Япония не собирается переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, а Токио не направлял своих представителей на церемонию открытая американского посольства.

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Напомним, 14 мая на фоне открытия в Иерусалиме посольства США в секторе Газа начались массовые протестные акции, которые переросли в столкновения с израильскими военными.

В результате погибли не менее 59 палестинцев, в том числе несколько детей, еще несколько тысяч пострадали. С израильской стороны пострадавших и погибших нет.

В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа сегодня, 15 мая, также обсудит Совет Безопасности ООН.

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