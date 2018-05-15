ЖКХ и дорожный комплекс Кемеровской области доверили Вячеславу Телегину

Кемерово, , 08:08 — REGNUM Отвечать за жилищно-коммунальный и дорожный комплекс в Кемеровской области теперь будет Вячеслав Телегин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 15 мая, он назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора.

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Назначенца коллективу представил врио главы региона Сергей Цивилев. Круг основных задач на новом посту руководитель региона своему заму уже обозначил. Первоочередная — подготовка к новому отопительному сезону. Однако и кроме этого вице-губернатору будет чем заняться. Как подчеркнул Цивилев, в жилищно-коммунальной сфере много острых ключевых задач, которые требуют совместного грамотного решения.

«Мы будем комплектовать команду из жителей Кузбасса. Поэтому упор при выборе кандидатур в команду делается именно на них», — заявил Сергей Цивилев.

Уроженец Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин получил высшее образование в Кемеровском государственном университете по специальности «Финансы и кредит». В 2010 году окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2014 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 1987 году поверхностным горнорабочим, затем — учеником подземного электрослесаря шахты имени Ярославского. После службы в рядах Советской армии работал в коммерческом секторе, а затем поступил на муниципальную службу.

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С 2010 года — глава города Ленинска-Кузнецкого. С 2015 года — глава Ленинск-Кузнецкого городского округа. Отставка Вячеслава Телегина с поста главы принята Советом народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа 11 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области после отставки Амана Тулеева Сергей Цивилев 16 апреля отправил в отставку четверых заместителей губернатора, входящих в состав коллегии администрации Кемеровской области. В их числе оказался и Дмитрий Кудряшов, отвечавший за жилищно-коммунальный и дорожный комплекс. Также занимаемых кресел лишились заместители губернатора Кемеровской области: по агропромышленному комплексу Елена Жидкова, по вопросам здравоохранения Валерий Цой, и.о. по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин.

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