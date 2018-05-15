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Вместе с Путиным мост в Крым откроют рабочие и инженеры

Политика

Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон начнётся 16 мая

Москва, 15 мая 2018, 08:04 — REGNUM  В церемонии открытия автодорожной части Крымского моста 15 мая примет участие президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер ознакомится с готовностью к работе Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб.

«В торжественном мероприятии по случаю открытия моста примут участие рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов — огромный коллектив, осуществивший строительную задачу на полгода раньше запланированного срока», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле добавили, что автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон начнётся 16 мая. Первыми по мосту проедут местные жители — Крыма и Кубани.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что открытие такого колоссального объекта «сложно себе представить» без участия главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство переправы через Керченский пролив началось в 2016 году, сооружение состоит из двух параллельных линий — четырёхполосной автомобильной трассы и железнодорожных путей. Поезда планируется запустить по мосту уже к декабрю 2019 года.

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Строительство Керченского моста
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