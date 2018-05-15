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Трамп о виновниках утечек из Белого дома: «Предатели и трусы»

Политика

«Утечки из Белого дома являются преувеличенными, раздутыми фейковыми СМИ»

Трамп о виновниках утечек из Белого дома: «Предатели и трусы»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 15 мая 2018, 07:59 — REGNUM  Виновники утечек из Белого дома являются «предателями и трусами». Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Так называемые утечки из Белого дома являются преувеличенными, раздутыми фейковыми СМИ, чтобы представить нас как можно хуже, — написал глава Белого дома. — С учётом сказанного, авторы утечек — предатели и трусы, и мы узнаем, кто они!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с первых дней своей работы администрация Трампа столкнулась с колоссальным внутриполитическим противодействием, организованным Демократической партией США, чей кандидат Хиллари Клинтон проиграла Трампу выборы-2016.

Чиновники прежней администрации Барака Обамы постоянно сливали в СМИ конфиденциальную информацию, которая рушила планы администрации Трампа. Подобные утечки, раздутые в СМИ до невероятных масштабов, существенно повлияли на кадровый состав новой администрации.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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