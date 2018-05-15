В Турции прошел митинг в поддержку Палестины

Анкара, , 07:52 — REGNUM Тысячи людей вышли на улицы крупнейшего города Турции Стамбула в знак протеста против официального переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает 15 мая Al Jazeera.

Манифестанты также были полны негодования в связи с убийством 55 палестинцев в секторе Газа, ставшим самым массовым с 2014 года.

Инцидент, возмутивший международное сообщество, произошел на границе с Израилем, военные еврейского государства использовали против палестинцев боевые патроны, слезоточивый газ. Помимо погибших, порядка 2 тыс. 700 человек получили ранения.

Правозащитные организации ООН осудили Тель-Авив за непропорциональное применение силы, назвав действия Израиля «ужасом», нарушающим международное право.

Протестующие, собравшиеся в Стамбуле заявили, что Израиль — террористическое государство. Люди размахивали турецкими и палестинскими флагами.

Напомним, с начала марта 2018 года в секторе Газа проходят регулярные акции протеста, приуроченные к 70-й годовщине основания Государства Израиль. В ходе столкновения с военными погибли сотни человек.

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