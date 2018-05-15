Мексиканская партия выдвинула кандидатов-транссексуалов против самозванцев

Оахака, Мексика, , 07:46 — REGNUM Мексиканская «Партия демократической революции» (сокр. PRD) выдвинула в качестве кандидатов в депутаты штата Оахака двух транссексуалов, пишет газета El Financiero 15 мая.

Это случилось после того, как местная Комиссия по вопросам жалоб Избирательного института (IEEPCO) не допустила регистрации в качестве кандидатов 17 лиц, якобы сменивших пол. Представитель IEEPCO Кармелита Сибаха Очоа сообщила 14 мая, что эти мужчины под видом трансгендеров попытались занять кандидатские места, зарезервированные для женщин.

Лидер отделения партии PRD в Оахаке Раймундо Кармона Ларедо представил новых кандидатов на пресс-конференции и подчеркнул, что IEEPCO должен завершить свое расследование и наказать тех, кто нарушает закон. Он добавил, что его организация не несет ответственности за кандидатов от союзных по коалиции «Por México al Frente» партий.

PRD представила своими кандидатами Фелину Сантьяго Вальдивьесо и Мистику Санчес Гомес. Сантьяго Вальдивьесо заявила, что ее партия поддерживает организации гендерного разнообразия, которые требуют от IEEPCO наказать фальшивых транссексуалов. Мистика Санчес Гомес назвала себя общественным активистом и заявила о намерении бороться за права человека и защищать транссексуалов с диагнозом ВИЧ.

Напомним, выборы в Мексике пройдут 1 июля. В этот день будет избран новый президент, депутаты Конгресса и члены Сената, а также депутаты в местные органы власти. Как сообщало ИА REGNUM, в этом году накануне выборов в стране отмечена эскалация насилия против кандидатов со стороны организованной преступности.

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