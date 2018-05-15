Топ-менеджеров бразильской Petrobras осудили по делу о коррупции

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 07:45 — REGNUM В Бразилии завершён суд над представителями руководства нефтяного гиганта Petrobras. В отношении 13 обвиняемых в коррупции лиц вынесены обвинительные приговоры, сообщает агентство Brasil 247.

Отмечается, что экс-топ-менеджер Petrobras Ренато Дюке приговорен к 2 годам и 8 месяцам заключения за пассивную коррупцию при возведении научно-исследовательского центра компании. Бывший менеджер компании-застройщика Лео Пинейро получил 2,5 года заключения, а казначей «Партии трудящихся» Пауло Феррейра — около 10 лет тюрьмы.

Согласно заключению суда, строительная компания заплатила $39 млн взяток для того, чтобы получить контракт на строительство научного центра нефтяной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в бразильской нефтяной государственной компании Petrobras связан с крупнейшим в истории страны коррупционным скандалом, в центре которого компания оказалась в 2015 году.

В ходе следствия на предприятии была обнаружена коррупционная сеть, под следствие и в тюрьму попали десятки бывших чиновников, политиков и руководителей ведущих строительных компаний в стране, обвиненных в завышении цен на контракты с нефтяной компанией.

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