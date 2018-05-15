The Hill: Трампу приходится расплачиваться за грехи Обамы

Александр Белов, , 08:22 — REGNUM

Критики решения президента США Дональда Трампа о выходе их ядерного соглашения с Ираном утверждают, что действия Трампа нанесли серьезный удар по авторитету США на мировой арене. На самом деле эти критики сбиты с толку: именно предыдущий президент Соединенных Штатов Барак Обама, а не Трамп, разрушил доверие американских союзников к Вашингтону, пишет Алекс Титус в статье для американского издания The Hill.

Ядерная сделка 2015 года лишь способствовала укреплению милитаристских амбиций исламской республики на Ближнем Востоке. Более 500 тыс. человек погибли в Сирии, Йемен столкнулся с «худшим гуманитарным кризисом» в мировой истории, а напряженность в отношениях между Ираном и Израилем достигла рекордно высокого уровня. Последствия этой ужасной сделки носили катастрофический характер, особенно для американских союзников. Трамп стремится восстановить доверие ключевых региональных партнеров Вашингтона.

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Критики Трампа, похоже, забыли про ущерб, нанесенный Обамой, когда он заключил ядерное соглашение с Ираном. Почти каждый крупный партнер Вашингтона на Ближнем Востоке яростно выступал против этого соглашения с самого начала. Несмотря на это, Обама все же заключил соглашение. Представители и дипломаты из Иерусалима, Эр-Рияда и Абу-Даби штурмовали Капитолийский холм, пытаясь помешать подписанию соглашения с Ираном, поскольку они понимали, что это приведет к смещению регионального баланса сил в сторону Тегерана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через несколько часов после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) заявил, что это «историческая ошибка».

СВПД стал идеальным вариантом для иранского режима. Ядерное соглашение предоставило Ирану дополнительные возможности, поскольку Тегеран получил доступ к миллиардам долларов для финансирования региональной экспансии. С другой стороны, после истечения срока действия ядерного соглашения Тегеран смог бы продолжить развитие своей ядерной программы. СВПД не затрагивал иранскую ракетную программу. Как говорится, тише едешь — дальше будешь.

После подписания СВПД Тегеран решил укрепить свои позиции в Сирии. По разным оценкам, сейчас в Сирии присутствует 20 тыс. бойцов, подконтрольных Ирану. На территории Сирии находятся 10 военных объектов Ирана, два из которых расположены вблизи израильской границы. На данный момент столкновение с Израилем кажется неизбежным. В Ливане расширилось влияние проиранского движения «Хезболла». Тем временем Тегеран продолжает поддерживать йеменских хуситов, а иранские боевики активизировали столкновения с силами безопасности Бахрейна. Ситуация в регионе остается мрачной.

Учитывая ошибки, допущенные Обамой, может возникнуть вопрос: что предпринял Трамп, чтобы исправить сложившееся положение? Во-первых, он вывел Соединенные Штаты из СВПД и намерен восстановить санкции против Ирана. Трамп готов поддержать региональных союзников в противодействии общим угрозам. Нынешний глава Белого дома заверил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, что любое нападение на Саудовскую Аравию будет рассматриваться как нападение на Соединенные Штаты.

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Советник по национальной безопасности Джон Болтон и государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео еще больше укрепили позиции американской администрации, стремясь восстановить ответственное американское руководство в регионе.

Это всего лишь несколько шагов, предпринятых нынешней администрацией для устранения просчетов, допущенных администрацией Обамы. Ужасное ядерное соглашение Обамы способствовало укреплению власти Ирана, поэтому, когда некоторые критики пытаются обвинить Трампа, им стоит вспомнить, что виновником регионального беспорядка был не кто иной, как Обама. Обвинения об уничтожении американского авторитета среди союзников Вашингтона, направленные против Трампа, являются неискренними и нечестными.

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