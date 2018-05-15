Главный следователь Удмуртии покинет свой пост 17 мая

Ижевск, , 00:34 — REGNUM Глава следственного управления СКР По Удмуртии Владимир Никешкин покинет свой пост 17 мая. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда"-Ижевск».

По словам Никешкина, в этой должности он уже 10 лет и четыре месяца, сообщает КП.

«По закону, этот срок является предельным. Это связано с различными изменениями в структуре следственного комитета. Поэтому все сроки я уже переработал и мне предстоит ротация в другой регион», — пояснил Никешкин. При этом в какой именно регион перенаправят главного следователя Удмуртии он не уточнил.

«Не исключено, что вернусь в Удмуртию на должность руководителя через год, два или три года. Мне сейчас нужно прервать срок нахождения на должности, это согласно закону», — добавил он.

Указ о прекращении полномочий Никешкина и назначении нового главы ведомства должен подписать президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение месяца в соответствии с указами президента прекращены полномочия прокурора Удмуртии Сергея Панова — его сменил заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Артем Николаев.

Также покинул свой пост министр внутренних дел республики Александр Первухин. Временно исполняющим обязанности главы МВД назначен заместитель Первухина — Олег Мальцев.