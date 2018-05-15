Французский Минкульт «вернул» Севастополь Украине

Париж, , 00:20 — REGNUM Министерство культуры Франции изменило принадлежность Севастополя на своем официальном сайте, 14 мая сообщает LIFE.

Ранее на карте международной акции «Ночь музеев — 2018» Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого был указан по адресу: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.

Однако позднее на сайте минкульта Франции Российская Федерация была исправлена на Украину.

Напомним, Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года, когда 96,77% жителей региона и 95,5% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Международное сообщество не признало вхождение Крыма в состав России и до сих пор считает его украинской территорией.