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Французский Минкульт «вернул» Севастополь Украине

Политика

Французы заменили слово «Россия» на слово «Украина»

Париж, 15 мая 2018, 00:20 — REGNUM  Министерство культуры Франции изменило принадлежность Севастополя на своем официальном сайте, 14 мая сообщает LIFE.

Ранее на карте международной акции «Ночь музеев — 2018» Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого был указан по адресу: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.

Однако позднее на сайте минкульта Франции Российская Федерация была исправлена на Украину.

Напомним, Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года, когда 96,77% жителей региона и 95,5% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Международное сообщество не признало вхождение Крыма в состав России и до сих пор считает его украинской территорией.

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Воссоединение Крыма с Россией
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