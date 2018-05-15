Вторник, 15 Мая 2018 года
00:58:35 МСК

Шиитский блок «Саирун» побеждает на парламентских выборах в Ираке

Политика

Явка составила 44,52%

Багдад, 15 мая 2018, 00:14 — REGNUM  Избирательный блок «Саирун» во главе с шиитским религиозным лидером Муктадой ас-Садром набирает больше всего голосов. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает портал al-Iraq со ссылкой на Высшую комиссию по выборам в Ираке.

Сообщается, что в иракских провинциях практически завершен процесс подсчета голосов. Явкапо первоначальным подсчётам составила 44,52%.

Напомним, 12 мая в Ираке прошли первые парламентские выборы после военной победы над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до американского вторжения в Ирак власть в этой стране держали сунниты и их партия Баас во главе с Саддамом Хусейном. После свержения Саддама и американской оккупации власть в южной и центральной части Ирак взяли шииты, ориентирующиеся на Иран. Северную часть Ирака контролируют курды, а сунниты радикализовались и наиболее активные из них пошли в террористические группировки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить