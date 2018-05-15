Вторник, 15 Мая 2018 года
00:58:02 МСК

В Турции объявлен трехдневный траур из-за событий в секторе Газа

Политика

По последним данным, в столкновениях с израильскими силовиками погибли 55 палестинцев

Анкара, 15 мая 2018, 00:05 — REGNUM  Турция с 15 мая объявляет трехдневный траур из-за трагических событий, произошедших в секторе Газа, заявил 14 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Британию.

Об этом Эрдоган сообщил в эфире телеканала NTV.

«Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур», — сказал турецкий президент.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал события в секторе Газа геноцидом палестинцев, а Израиль — террористическим государством.

Читайте также: Эрдоган: Израиль — террористическое государство

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в секторе Газа проходят многотысячные акции протеста против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и 70-й годовщины образования Израиля.

Акции протеста переросли в столкновения с израильскими военными и полицейскими и уже привели к гибели 55 палестинцев. Еще 2,5 тыс. человек пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: Израиль — террористическое государство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить