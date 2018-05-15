В Турции объявлен трехдневный траур из-за событий в секторе Газа

Анкара, , 00:05 — REGNUM Турция с 15 мая объявляет трехдневный траур из-за трагических событий, произошедших в секторе Газа, заявил 14 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Британию.

Об этом Эрдоган сообщил в эфире телеканала NTV.

«Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур», — сказал турецкий президент.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал события в секторе Газа геноцидом палестинцев, а Израиль — террористическим государством.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в секторе Газа проходят многотысячные акции протеста против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и 70-й годовщины образования Израиля.

Акции протеста переросли в столкновения с израильскими военными и полицейскими и уже привели к гибели 55 палестинцев. Еще 2,5 тыс. человек пострадали.

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