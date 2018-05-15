Доход главы Удмуртии в 2017 году превысил 34 млн рублей

Ижевск, , 00:05 — REGNUM Доход главы Удмуртии Александра Бречалова в 2017 году составил 34,081 млн рублей. Сведениях о доходах руководителя республики опубликованы на портале правительства региона.

При этом данная сумма сложилась с учетом средств от продажи недвижимого имущества. Бречалов владеет половиной доли в 4-комнатной квартире площадью 149,5 кв метров, в пользовании — также 4-комнатная квартира площадь 147 кв метров. Как и в прошлом году, Бречалов задекларировал два автомобиля Volkswagen Multivan.

Доход супруги главы Удмуртии в 2017 году составил 4,889 млн рублей также с учетом продажи недвижимости. Супруга Бречалова также владеет половиной доли в 4-комнатнйо квартире, а также домом площадью 80 кв метров и двумя земельными участками совокупной площадью 2,193 тыс. кв метров. Автомобиля у супруги главы региона нет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году Бречалов заработал 4,629 млн рублей, супруга — 4,708 млн рублей. При этом в 2017 году из списка собственности глава Удмуртии пропали зафиксированные ранее объекты недвижимости: земельный участок под здание склада площадью 3,872 тыс. кв метров, нежилое административное здание площадью 375,9 кв метров, нежилое здание производственного назначения площадью 259,3 кв метра.

Однако в списке недвижимости, которая принадлежит супруге Бречалова, в прошлом году одного из земельных участков — под индивидуальное жилищное строительство площадью 593 кв метра — не было.