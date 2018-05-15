Число погибших в Газе достигло 55

Газа, Палестина, , 00:29 — REGNUM Жертвами боестолкновений в секторе Газа стали 55 палестинцев, заявил Ашраф аль-Кедра, пресс-представитель регионального минздрава.

Уточняется, что среди погибших — семь детей и одна женщина. По словам аль-Кедры, в результате столкновений с израильскими военными ранены более 2,7 тыс. человек, в том числе 79 женщин.

«Всего жертвами с 30 марта стали 104 человека, и более 12 тысяч пострадали», — цитируют представителя Газы РИА Новости.

Напомним, 14 мая состоялось открытие американского посольства в Иерусалиме, которое раньше находилось в израильской столице. Соответствующее решение было принято американским руководством еще в конце минувшего года.

Палестина считает Восточный Иерусалим своей территорией и не признает решение Израиля. После официального переноса посольства США в этот город на улицы Газы вышли тысячи жителей.

Наиболее активно проявляют себя члены палестинского движения ХАМАС. Армия Израиля подавляет протесты: число раненых уже исчисляется тысячами. Ранее сообщалось о 50 погибших палестинцах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме «знают», что в Газе происходит насилие, но считают ХАМАС ответственным за все.

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