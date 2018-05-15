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Турция созывает экстренный саммит ОИС

Политика

Встреча пройдет в Анкаре 18 мая

Анкара, 15 мая 2018, 00:12 — REGNUM  Турция созывает экстренный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в связи с событиями в секторе Газа, 14 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению спикера правительства Турции Бекира Боздага, встреча ОИС в Анкаре пройдет в пятницу 18 мая.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже назвал действия военных Израиля против демонстрантов в секторе Газа геноцидом. Турция отозвала послов из Израиля и США «для консультаций».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая на границе сектора газа и Израиля в ходе столкновений военных с протестующими погибли 55 человек, сотни человек получили ранения.

Протесты связаны с открытием посольства США в Иерусалиме, который палестинцы считают оккупированной Израилем территорией.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция отзывает послов из Израиля и США

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