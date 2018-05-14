Эрдоган: Израиль — террористическое государство

Анкара, , 23:51 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил действия израильских военных и полицейских в секторе Газа, стреляющим на поражение в палестинцев, протестующих против переноса посольства США в Иерусалим, сообщает 14 мая газета «Известия»

Кроме того, турецкий президент назвал Израиль террористическим государством, а действия израильских силовиков охарактеризовал как геноцид.

«Израиль является террористическим государством. Мы также осуждаем тех, кто остался безмолвным в этой ситуации», — цитирует издание слова Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, в ходе массовых акций протеста палестинцев в секторе Газа были убиты более 50 человек, а еще 2,5 тыс. пострадали.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая состоялась торжественная церемония открытия посольства США в Иерусалиме. В то же самое время на границе Палестины и Израиля состоялись массовые акции протеста против этого, переросшие в столкновения с израильскими силовиками.

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