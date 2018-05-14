Турция отзывает послов из Израиля и США

Анкара, , 23:44 — REGNUM Турция отзывает своих послов из США и Израиля для консультаций в связи со сложившейся ситуацией в секторе Газа, где за один только сегодняшний день, 14 мая, погибли более 50 палестинцев. Об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Во имя солидарности с нашими палестинскими братьями с завтрашнего дня в Турции объявляется трёхдневный траур по погибшим при столкновениях с израильскими военнослужащими в секторе Газа», — заявил Эрдоган.

Также он добавил, что Анкара отзывает своих послов из Тель-Авива и Вашингтона для консультаций.

Кроме того, Эрдоган заявил о своем намерении провести переговоры с рядом мировых лидеров для обсуждения ситуации в секторе Газа, прежде всего с главой Палестины Махмудом Аббасом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом.

Помимо прочего, Эрдоган созывает экстренное заседание Организации исламского сотрудничества.

Читайте развитие сюжета: Турция созывает экстренный саммит ОИС