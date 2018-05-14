Первая леди США перенесла операцию на почках

Вашингтон, 14 мая 2018, 23:37 — REGNUM Супруги президента США Меланья Трамп 14 мая перенесла операцию на почках для лечения доброкачественной опухоли, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Сегодня утром первая леди Меланья Трамп перенесла процедуру эмболизации на почках для лечения доброкачественных новообразований. Процедура прошла успешно, осложнений не было», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что Меланья Трамп была доставлена в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
Ожидается, что она пробудет в медучреждении до конца текущей недели.
Как отметили в Белом доме, первая леди «ожидает полного выздоровления, чтобы иметь возможность продолжить работу».
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