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Первая леди США перенесла операцию на почках

Политика

Белый дом сообщил подробности о причинах госпитализации Меланьи Трамп

Вашингтон, 14 мая 2018, 23:37 — REGNUM  Супруги президента США Меланья Трамп 14 мая перенесла операцию на почках для лечения доброкачественной опухоли, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня утром первая леди Меланья Трамп перенесла процедуру эмболизации на почках для лечения доброкачественных новообразований. Процедура прошла успешно, осложнений не было», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Меланья Трамп была доставлена в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Ожидается, что она пробудет в медучреждении до конца текущей недели.

Как отметили в Белом доме, первая леди «ожидает полного выздоровления, чтобы иметь возможность продолжить работу».

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