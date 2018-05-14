Стерджен: Шотландия будет независимой

Эдинбург, Великобритания, , 23:45 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что вопрос о независимости Шотландии никогда не исчезнет из повестки дня, 14 мая передает агентство Reuters.

В интервью журналистам Стерджен сообщила, что в правительстве Шотландии «есть разные мнения»: нужно ли поднимать вопрос о независимости сейчас или «через пять или десять лет».

Однако первый министр уверена, что рано или поздно Шотландия обретет независимость.

«Я не думаю, что вопрос о независимости исчезнет из повестки дня, пока это не будет реализовано», — считает Стерджен.

По словам Стерджен, многое в вопросе о независимости Шотландии будет зависеть от того, как будет происходить выход Великобритании из Евросоюза.

Согласно опросам, в настоящий момент независимость от Великобритании поддерживает менее половины шотландцев. На референдуме 2014 года 55,3% жителей Шотландии высказались против отделения от Соединенного Королевства.

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