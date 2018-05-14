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ЕАЭС готовится к подписанию соглашений с Ираном и Китаем

Политика

Между Союзом и Ираном заработает зона свободной торговли, предусматривающая снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. С Китаем достигнуты договорённости по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству

ЕАЭС готовится к подписанию соглашений с Ираном и Китаем

Москва, 14 мая 2018, 23:35 — REGNUM  Соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китайской Народной Республикой, а также Исламской Республикой Иран планируется подписать 17 мая в Астане, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

Уточняется, что между Союзом и Ираном заработает зона свободной торговли, предусматривающая снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. С Китаем достигнуты договорённости по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству.

Со стороны ЕАЭС соглашения будут подписаны председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном. В церемонии подписания примут участие высокопоставленные представители стран Евразийского экономического союза, Китая и Ирана.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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