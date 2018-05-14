Из зоны деэскалации «Хомс» за день удалены порядка трех тысяч боевиков

Хомс, Сирия, , 23:30 — REGNUM Порядка трех тыс. непримиримых боевиков и членов их семей выведены за прошедшие сутки из зоны деэскалации «Хомс», сообщил 14 мая журналистам глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По словам Юрия Евтушенко, выход боевиков осуществлялся через пункты пропуска в районе Эр-Растана и Телль-Биса. Удаление боевиков проводится при непосредственном участии российской военной полиции и офицеров Центра по примирению.

На автобусах в сопровождении медицинских машин и машин службы безопасности Сирии боевики и их родственники шестые сутки вывозятся в зону деэскалации «Идлиб».

"Всего с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выведено 16 530 боевиков и членов их семей», — отметил Юрий Евтушенко.

Напомним, в зону «Идлиб» вывозятся непримиримые боевики, не пожелавшие согласиться на амнистию властей Сирии и интегрироваться в мирную жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, после освобождения Восточной Гуты от боевиков в пригороде Дамаска 14 мая смог начать работу завод по производству стройматериалов, простаивавший почти семь лет.

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