Сотрудничество между РФ и Индией по истребителю СУ-57 буксует

Нью-Дели, , 07:04 — REGNUM Почему, несмотря на очевидный успех производства первой серии российского истребителя пятого поколения Су-57, в продвижении его зарубежного варианта наблюдается некоторый простой, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Зарубежный проект истребителя пятого поколения российского производства — это совместная концепция, принятая Россией и Индией под названием FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Но контракт на эскизное проектирование, подписанный в 2010 году, — пока последнее и единственное достижение российско-индийского сотрудничества по FGFA. Вплоть до сегодняшнего времени продолжается поиск решений, позволяющих удешевить и упростить для Индии запланированный переход на современное российское изделие.

Вариантов у индийской стороны не так уж и много — несмотря на усиленные попытки сбить цену, попытка обойти российский вариант, сосредоточившись на любом сравнимом по качеству, например, американском F-35, будет гораздо дороже. Не только по цене поставки, но и дальнейшего обслуживания, ведь до сих пор Индия ориентировалась именно на российские истребители. Но те МиГ-21 и МиГ-27, которые состоят на вооружении индийских ВВС на данный момент, морально устарели и требуют замены. Какой же путь изберет индийская сторона для перевооружения своего парка истребителей?

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